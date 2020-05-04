Около 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса уже получили российские паспорта.

Об этом сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Левому берегу".

"По нашим данным, порядка 198-200 тысяч населения в ОРДЛО получили российские паспорта. При этом через "сарафанное радио" доходит информация от таких "новоиспеченных россиян", что их за граждан РФ не воспринимают. В принципе, что было логичным", – рассказал он.

При этом Резникову неизвестно, вынуждены ли они в обязательном порядке отказываться от украинских паспортов.

"Утрата украинского гражданства – это невозможность свободно путешествовать по миру", – отметил он.

Российский паспорт. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, Госдума России приняла в первом чтении и в целом закон, который упрощает получение российских паспортов жителями террористических "Л/ДНР".

В частности, документ освобождает от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ людей, постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и подавших заявления в упрощенном порядке.