В Украине подсчитали, сколько жителей Донбасса приняли гражданство России

Кирилл Лютый Расследования 00:55, 5.05.2020 Обновлено: 01:38, 5.05.2020

Около 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса уже получили российские паспорта.

Об этом сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Левому берегу".

"По нашим данным, порядка 198-200 тысяч населения в ОРДЛО получили российские паспорта. При этом через "сарафанное радио" доходит информация от таких "новоиспеченных россиян", что их за граждан РФ не воспринимают. В принципе, что было логичным", – рассказал он.

При этом Резникову неизвестно, вынуждены ли они в обязательном порядке отказываться от украинских паспортов.

"Утрата украинского гражданства – это невозможность свободно путешествовать по миру", – отметил он.

Российский паспорт. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, Госдума России приняла в первом чтении и в целом закон, который упрощает получение российских паспортов жителями террористических "Л/ДНР".

В частности, документ освобождает от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ людей, постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и подавших заявления в упрощенном порядке.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

"Бесплатных родов не будет!" Зеленский решил отменить второй этап медреформы

НАБУ открыло производство против Венедиктовой по иску Стерненко

Про карантин. Пандемія реальна та смертоносна, але є деякі "але"

Чем известен украинский "масочный король" Баум: два гражданства, "контрабанда авто" и азартные игры

ВСУ разгромили наемников России на Донбассе: уничтожены террористы и техника