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В Украине планируют "оградить" украденный Крым особой зоной: что известно

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В Украине хотят создать морской режимный район вокруг аннексированного Россией Крыма с целью запрета захода судов во все порты полуострова.

С таким предложением выступила Госгидрография, которая издает и поддерживает официальные морские навигационные карты на воды Украины. Пресс-служба учреждения подчеркнула, что данный шаг инициирован в рамках борьбы с агрессией РФ.

"Объявление режимного района даст Украине возможность не только противодействовать агрессору, но и как ответственному правовому государству обеспечить выполнение обязательств перед мировым сообществом сразу в нескольких направлениях.

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Мы сможем минимизировать риски для мореплавателей в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снять с Украины ответственность за любые аварийные события, которые могут произойти в результате преступных действий РФ во внутренних морских водах и территориальном море Украины вокруг Крымского полуострова. Также свести на нет попытки россиян по картографированию указанного региона", – отметил начальник Госгидрографии Александр Щипцов.

Крым

Крым

Соцсети

Отмечается, что Россия, вопреки всем международным принципам и нормам, создает и реализует электронные навигационные карты, которые охватывают украинские воды вокруг Крыма.

Такие действия вызвали дублирование карт производства Украины и производства РФ и создали угрозу для навигации, что может привести к непредсказуемому поведению судов и их столкновению. На данное время зафиксировано 32 случая такого дублирования.

Создание режимного района, а также изъятие из оборота электронной картографической продукции России на воды Украины призвано полностью прекратить заход в крымские порты иностранных и частично российских судов.

"Госгидрография призывает органы государственной власти Украины, украинское и международное сообщество присоединиться к инициативе учреждения и защитить интересы Украины и сохранить жизнь мореплавателей", – говорится в заявлении.

В Украине планируют "оградить" украденный Крым особой зоной: что известно

hydro.gov.ua

В Украине планируют "оградить" украденный Крым особой зоной: что известно

hydro.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра.

"Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", – объяснили оккупанты.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Азовское море Черное море Новости Крыма
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Гыдрографычна блокада!!!
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Украины Народ
Украины Народ
У нас там что в, Госгидрография, торчки седят?
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Всё правильно чем раньше вы отгородите свой триперный усраинский зоопарк от внешнего мира,тем будет лучше для всех нормальных людей.
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