В Украине открыли производства против более 100 иностранцев, воевавших в рядах 'Л/ДНР'

В Офисе генерального прокурора Украины начали уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных наемников в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе.

Как сообщается на официальном сайте Офиса гепрокурора, прокуроры установили, что начиная с 2014 года и по настоящее время в составе "Л/ДНР" воевали не менее 2 граждан Болгарии, 7 – Армении, 1 – Грузии, 19 – Италии, 27 – Испании, 12 – Казахстана, 3 – Литвы, 26 – Молдовы, 2 – Нидерландов и 5 – Германии.

Иностранцы находились в составе различных подразделений НВФ, в частности, в т.н. 14-м батальоне территориальной обороны "Призрак", 11-м отдельном мотострелковом полку "Восток", 7-й отдельной мотострелковой бригаде "Чистяковская", 1-м отдельной мотострелковой бригаде "Славянская", отдельном разведывательном батальоне "Спарта", отдельном штурмовом батальоне "Сомали", НВФ "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР" и других.

Их действия привели к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

"В соответствии со ст.47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года", – подчеркнули в ведомстве.

Действия наемников квалифицированы по ч.4 ст.447, ч.3 ст.110, ч.5 ст.260 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также участие в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям). Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование правонарушений осуществляют следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Офис генпрокурора начал уголовные производства по факту участия граждан Киргизии, Бразилии, Боснии и Герцеговины в войне на Донбассе на стороне "Л/ДНР".

Также более 20-ти граждан Италии участвовали в войне на Донбассе на стороне "Л/ДНР", еще трое – получили за это тюремные сроки.