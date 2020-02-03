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3 февраля • обновлено в 17:41
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В Украине объявили в розыск экс-кандидата в нардепы от партии Медведчука

1.8т
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Бывшего кандидата в народные депутаты Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Дмитрия Торнера объявили в розыск.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Министерства внутренних дел. В профайле подозреваемого его фамилия указана как Некрасов. Напомним, что еще в июле Служба безопасности Украины сообщала о том, что у него якобы имеется в наличии пять фальшивых украинских паспортов на разные имена. Однако по факту скандальный экс-кандидат в нардепы является гражданином Молдовы Некрасовым Дмитрием Григорьевичем. Эта страна даже объявила его в розыске за побег из тюрьмы.

Информация о розыске Торнера на сайте МВД

Информация о розыске Торнера на сайте МВД

Скриншот страницы

После разгоревшегося скандала 19 июля Центральная избирательная комиссия Украины все же аннулировала регистрацию Торнера как кандидата в парламентарии.

Его подозревают в мошенничестве (статья 190 часть 4) и подделке документов (статья 358 часть 4 Уголовного кодекса Украины). Аферисту грозит 12 лет заключения и конфискация имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты издания The Washington Post провели собственное расследование, результатом которого стал вывод, что процесс экстрадиции Дмитрия Фирташа в США был прерван после того, как в него вмешался Дмитрий Торнер. Для этого он якобы встречался с адвокатом президента США Дональда Трампа – Рудольфом Джулиани.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Теги
Министерство внутренних дел Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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