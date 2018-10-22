''Россия лепит героев'': в Украине объяснили убийства Захарченко и Моторолы

Ликвидация главарей "ДНР" и "ЛНР" позволила Кремлю создать из мертвых террористов "пантеон героев Донбасса".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко, комментируя годовщину убийства в Донецке террориста "ДНР" Арсена Павлова (позывной Моторола).

"Кто учил историю Советского Союза, не будет удивляться, как гибли герои Гражданской войны. Большинство "героев" были элементарными бандитами, это потом уже происходила определенная мифологизация. Котовский и другие перешли из уголовной среды в социальную и стали революционерами", - отметил эксперт.

"Они гибли потому, что из мертвого человека слепить героя гораздо проще, чем из живого. Мертвый не пойдет насиловать в соседнее село, не будет противоречить имиджу, который ему навязан. С одной стороны, они устраняют возможность дальнейшей негативизации этого "героя", а с другой стороны – создают возможность его мифологизации. Якобы его убрали украинские ДРГ и он теперь герой – давайте теперь создадим стеллу Гиви, Моторолы, Захарченко и будем молиться на этих трех богов", - объяснил Петренко.

По его словам, самая большая угроза в "Л/ДНР" существует "для тех ярких персонажей, которые не полностью выполняют линию Кремля".

"Если они не будут готовы как Игорь Плотницкий сдать свой пост и выехать куда-нибудь за Урал, то такой человек станет героем пантеона рядом с Захарченко", - добавил эксперт.

Как сообщал ObozTV, ранее аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич заявил, что убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко было попыткой Кремля убедить Киев договариваться напрямую с псевдореспубликами.

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