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В порту Украины обнаружили российские ракеты комплекса С-125 "Печора": подробности

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В одном из украинских морпортов обнаружили 36 зенитных ракет в составе российского комплекса С-125 "Печора" класса "земля-воздух" в полном оснащении.

Об этом на заседании правительства сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, отметив, что их отдадут на вооружение ВСУ.

По его словам, суд уже арестовал эти ракеты как предметы нарушения таможенных правил.

"Боеприпасы и ракетный комплекс предлагается правительству... передать в Вооруженные силы Украины. Письмо о необходимости такого вооружения в ресурсе нашей армии есть за подписью министра обороны Украины", - отметил прокурор.

Он подчеркнул, что в случае соответствующего распоряжения Кабмина ВСУ получат на ближайшей неделе современный ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона пригодных для использования и боевого применения ракет российского комплекса "Печора".

Присутствовавший на заседании генпрокурор Юрий Луценко добавил, что россияне экспортировали за границу свои зенитно-ракетные комплексы под видом украинских, чтобы подорвать имидж Украины на международной арене.

По его словам, россияне в 2007 году пытались по поддельным документам переправить якобы в Эритрею, а возможно и другие страны, современные ракетные комплексы.

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"В период с 2007 года по настоящее время должностные лица "Рособоронэкспорта" по предварительному сговору с должностными лицами предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины осуществили незаконное перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а именно - 36 зенитных ракет", - рассказал генпрокурор.

По данному факту СБУ и военная прокуратура открыли 2019 года уголовное производство.

Как писал OBOZREVATEL, в январе 2019 года стало известно, что Россия завезла на оккупированные территории Донбасса экспериментальные образцы нового вооружения. В частности, это средства для борьбы с беспилотниками.

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Нахлабучили рюських на ракеты. Визите ищо, лохи.
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
А ядерные ракеты не находили, которые мы хотели в КНДР продать, а то тоже куда-то делись?!
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Луценко добавил, что россияне экспортировали за границу свои зенитно-ракетные комплексы под видом украинских, чтобы подорвать имидж Украины на международной арене." Луценко то придурок, это понятно. Но вот как по его мнению весь мир может спутать российское и украинское вооружение??? Или ему достаточно, что он этот бред льёт в уши украинцев, а весь мир и не подозревает, что по мнению Луценко имелась такая вот коварная задумка?
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