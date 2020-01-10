Изъяли почти 8000 SIM-карт: в Украине "накрыли" пособников российских спецслужб

В Украине разоблачили комплекс оборудования связи для обеспечения противоправной деятельности ферм ботов, а также заведомо ложных сообщений о фактах минирований госорганов и объектов социнфраструктуры.

Об этом свидетельствует определение киевского суда, которым был одобрен арест изъятых средств связи в ходе обыска 4 декабря.

Отмечается, что у подозреваемых обнаружили почти 8000 SIM-карт разных операторов, использовавшихся для дестабилизации обстановке в стране. Среди них: TELE2 – 6895 штук, Lycamobile – 5, 3Mоbile – 287, Киевстар – 428, Beeline – 211, МегаФон – 5, Vodafone – 1.

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В Украине "накрыли" пособников российских спецслужб

По данным СБУ, они использовались российскими спецслужбами. По версии следствия, к созданию комплекса причастны и двое граждан Украины: уроженец с. Головино Черняховского района Житомирской области и жительница Киева.

Следствием установлено, что указанные лица имеют отношение “к предоставлению услуг по скрытой регистрации в любых сервисах сети интернет через SMS-сообщения и услуг по использованию виртуальных мобильных телефонов, которые сложно отследить правоохранительным органам”.

Свою деятельность подозреваемые освещали в даркнете и на форумах хакеров. Они использовали SIM-карты Украины, РФ, Казахстана и Польши.

В объяснениях СБУ в определении суда уточняется, что в большинстве этих стран SIM-карту можно приобрести только при наличии паспорта или кураторства ФСБ РФ (оптовая "теневая" реализация SIM-карт).

Иллюстрация chezasite.com

Указанный комплекс связи, по версии следователей, также активно используется российской стороной и лицами, причастными к деятельности террористической группировки "ДНР" для контактов неустановленного характера с абонентами на территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила деятельность российской агентурной сети и специального информационного подразделения Генштаба Вооруженных сил РФ на подконтрольной Украине территории Донбасса.

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