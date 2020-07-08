В Украине находится 15-20 "воров в законе", они влияют на политику, - глава Нацполиции

"Воры в законе", которые управляют криминалитетом, в том числе в местах лишения свободы, оказывают влияние в целом на социально-экономическое развитие нашего государства.

Об этом рассказал в интервью Интерфакс Украина глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Он отметил, что "вор в законе" не является тем преступником, который совершает преступление, но влияние он имеет непосредственное.

"Вор в законе" – это человек, который может находиться в любой части Украины или мира и руководить группировками. Под ним – "смотрящие" – люди, которые собирают деньги, поступающие в "воровской общак". Этот "общак" контролирует "вор в законе" или приближенные к нему люди. Ниже в иерархии – криминальные авторитеты, руководители преступных группировок, которые совершают преступления”, – рассказал полицейский.

По его словам, деятельность “воров в законе” в нашей стране не так разрекламирована, как в Грузии и России.

“В Украине постоянно находится 15-20 "воров в законе", они то уезжают, то приезжают”, – сказал Клименко.

Он уточнил, что высшие иерархи уголовного мира пытаются контролировать многие сферы жизни.

"Воры в законе", которые влияют на криминалитет, в том числе в местах лишения свободы, оказывают влияние в целом на социально-экономическое развитие нашего государства, так как имеют отношение ко всему, начиная от рейдерства, заканчивая обычными разбоями. Деньги, которые забираются, вымогаются, идут не на развитие Украины, а в "воровской общак". В определенном смысле "воры в законе" имеют и политическое влияние. Особенно, на местном уровне – запугивание, введение своих людей на руководящие должности. Часть депутатов местных уровней тоже подчиняются этому миру”, – заявил глава Нацполиции.

Комментируя принятый Верховной Радой закон "О ворах в законе", он объяснил, почему его не удалось одобрить прошлому созыву парламента.

“Предыдущий состав Верховной Рады не смог принять этот закон – настолько сильным было давление со стороны криминального мира. Мы надеемся, что мы этот спрут даже если не убьем до конца, то хотя бы на улицах будет спокойнее, экономика заработает, и деньги пойдут в казну государства”, – резюмировал Клименко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла законопроект №2513 об ответственности за беззаконные действия, совершенные преступным сообществом, который вводит в Уголовный кодекс понятие "вор в законе".