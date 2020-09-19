В Украине начались масштабные учения совместно с британскими военными. Фото

В Николаевской области Украины начался первый этап военных учений "Объединенные усилия - 2020". В субботу, 19 сентября, британские и украинские военные десантировались с военно-транспортных самолетов воздушных сил США и Украины под прикрытием украинских истребителей.

Как сообщило командование Вооруженных сил Украины, учения в таком формате проводятся впервые.

Отмечается, что их целью является практическое выполнение задач в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО, а также повышение уровня совместимости подразделений Вооруженных Сил и государств-партнеров.

В Николаевской области десантировались украинские и британские военные в рамках учений "Объединенные усилия - 2020". Командование ВСУ

На Николаевщине проходят военные учения "Объединенные усилия - 2020". Командование ВСУ

На Николаевщине начались масштабные военные учения "Объединенные усилия - 2020". Командование ВСУ

Во время прохождения маршрутов, украинские и британские военные выполняли задания различной сложности, в частности взятие под контроль важных районов, объектов.

Сообщается, что одним из первых на украинскую землю вместе с личным составом десантировался командир 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании бригадный генерал Джеймс Мартин.

Одним из первых на украинскую землю десантировался командир ВС Великобритании бригадный генерал Джеймс Мартин Командование ВСУ

В Украине начались военные учения "Объединенные усилия - 2020". Командование ВСУ

В ходе учений воздушный десант, тяжелое пехотное вооружение и технику сбрасывали с военно-транспортных самолетов. Командование ВСУ

"Сначала воздушный десант, тяжелое пехотное вооружение и технику сбрасывали с военно-транспортных самолетов C-130 Hercules Королевских Воздушных Сил. Потом на боевой курс зашли украинские военные самолеты Ил-76МД и Ан-26", – отмечается в сообщении.

На украинскую землю в ходе учений десантировались украинские и британские военные. Командование ВСУ

На Николаевщине проходят "Объединенные усилия - 2020". Командование ВСУ

Грузы и подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ десантировались на парашютных платформах. Командование ВСУ

Сообщается, что после этого грузы и подразделения десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины десантировались на парашютных платформах.

Также в ВСУ отметили, что в дальнейшем подразделения десантно-штурмовых войск ВС Украины будут действовать совместно с военнослужащими 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании во время плановых этапов практических действий учений в осложненных условиях тактической обстановки.

В дальнейшем подразделения десантно-штурмовых войск ВС Украины будут действовать совместно с военнослужащими ВС Великобритании. Командование ВСУ

Военные в ходе масштабных учений десантировались на Николаевщине. Командование ВСУ

Между тем в командовании ОС ВСУ пока продолжаются мероприятия оперативной подготовки личного состава к стратегическим командно-штабным учениям "Объединенные усилия – 2020".

"Проводятся штабные тренировки, во время которых осуществляется слаживание структурных подразделений Командования по вопросам планирования и управления войсками (силами) в ходе ведения операции сил обороны", – сообщил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

В командовании ОС ВСУ пока продолжаются мероприятия оперативной подготовки к "Объединенным усилиям – 2020". Facebook командование ВСУ

В ВСУ проводятся штабные тренировки Facebook командование ВСУ

По его словам, в ходе тренировки изучается система работы органов военного управления по стандартам государств-членов НАТО, а также определяются адаптивные методики и методы управления войсками.

В ходе тренировки изучается система работы органов военного управления по стандартам государств-членов НАТО Facebook командование ВСУ

В ходе тренировки определяются адаптивные методики и методы управления войсками. Facebook командование ВСУ

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