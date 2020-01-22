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22 января • обновлено в 11:54
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В Украине начали внедрять стандарты НАТО: что изменится

1.1т
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В январе 2020 года в Украине началось внедрение первых дорожных карт ВСУ на стандарты НАТО.

Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк, передает "Интерфакс-Украина".

"В Брюсселе у нас были системные встречи, на которых мы договорились о дорожных картах перехода на стандарты Альянса. Как должна внедряться реформа в тесной кооперации с НАТО, чтобы они понимали наши действия и полностью поддерживали их – эти дорожные карты были согласованы и поддержаны. Первые дорожные карты уже будут в январе, потому что стандартов там несколько сотен", – пояснил глава Минобороны.

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Загороднюк добавил, что дорожная карта будет составляться, учитывая состояние различных видов и родов войск.

"В некоторых оно (состояние) такое, что можно уже завтра сертификацию проходить, в некоторых ее уже прошли (например, в Силах специальных операций), а в некоторых – необходимо строить все с самого начала", – сообщил министра.

Загороднюк уточнил, что Военно-морские силы Украины уже фактически соответствуют стандартам НАТО, ведь многие из персонала прошли службу и обучение в структурах Альянса.

НАТО

НАТО

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская делегация провела встречу с руководством НАТО, которое, в свою очередь, высоко оценило внедрение реформ в секторе безопасности и обороны Украины.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины НАТО Генеральный штаб ВСУ
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