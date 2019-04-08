В Украине началась спецоперация "Пираты": в чем суть

В Украине, в понедельник, 8 апреля стартовала спецоперация "Пираты", которая продлится до конца месяца.

Как сообщает пресс-служба департамента киберполиции Нацполиции, ее основной задачей является усиление внимания к противодействию преступлениям, совершаемым в сфере нарушений авторских прав правообладателей.

"Мы должны научиться уважать интеллектуальный труд, ведь на первый взгляд, просмотр видеоленты на пиратском ресурсе не несет никакой угрозы для безопасности общества, но в то же время такие действия провоцируют злоумышленников в обход законодательства нарушать права других граждан, чьей собственностью и являются эти ленты. Поэтому культура оплаты авторского видео и аудиоконтента онлайн должна развиваться в Украине", - отметил глава киберполиции Сергей Демедюк.

"Слово и Дело"

Он также добавил, что пираты не заинтересованы в предоставлении гражданам бесплатного доступа к просмотру видеопроизведений.

Основной их целью является получение денег за размещение рекламных объявлений на пиратских ресурсах. И такой заработок может стартовать от 500 долларов в месяц с одного сайта.

По данным Демедюка, в 2019 году киберполиции прекратила деятельность 100 пиратских онлайн кинотеатров на территории Львовской и Закарпатской областей, а также в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов раскрыл методы мошенников в сфере интернет-торговли.

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