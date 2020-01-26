В Украине катастрофа с пожароопасностью общественных мест: появились тревожные данные

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям начала внеплановые проверки состояния противопожарной защиты общественных мест, в частности школ, детсадов, лицеев и общежитий, и уже обнаружила массу нарушений.

Такие меры, вызванные последними трагическими пожарами в стране, предусмотрены в каждой области, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что инспекторы основное внимание уделяют состоянию путей эвакуации, системам пожарной сигнализации и оповещению о пожаре. Также проверяют наличие и исправность первичных средств для тушения пожаров, комплектацию пожарных щитов и обеспечение зданий противопожарным водоснабжением.

В Украине катастрофа с пожароопасностью: данные ГСЧС Телеграф

В ГСЧС отчитались о первых результатах. Проверки запустили в местном профессиональном аграрном лицее города Гайворон, а также школах в городе Светловодск Кировоградской области.

В то же время в Луганской области, по состоянию на 24 января, специалисты ГСЧС проверили 259 объектов, на которых обнаружили 5067 нарушений. Из-за этого к административной ответственности привлекли 248 должностных лиц, подали в административный суд 45 исков и подготовили для представления 71 исковое заявление.

В свою очередь в Житомирской области, по состоянию на 24 января, проверили 770 объектов с массовым пребыванием людей из запланированных 1430.

Тем временем в Николаевской области, по словам спасателей, многочисленные нарушения зафиксировали в общежитиях.

В ГСЧС пообещали обнародовать результаты всех проверок по Украине, которые затеяли после ужасающего пожара в колледже Одессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГСЧС показала тревожную статистику за 2019 год – в Украине в среднем каждые пять минут возникает пожар и ежедневно в огне гибнет около 5 человек.

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