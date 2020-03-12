В Украине к 10 годам тюрьмы приговорили шпиона из Китая: СБУ раскрыла детали

В Украине к 10 годам тюрьмы приговорили гражданина Китая Шу Юаньцзе по обвинению в шпионаже.

Как сообщила пресс-служба СБУ, контрразведка установила, что мужчина, имея степень доктора технических наук и будучи членом официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной, через подкуп украинских ученых пытался завладеть отечественными разработками в ракетно-космической отрасли.

"Специальное образование шпион получил в Китайской военной научной академии, а также во время учебы в Физико-химическом институте Академии наук РФ. Злоумышленник также работал в военной промышленной корпорации, специализирующейся на производстве вооружения, а также в НИИ современной химии города Сиань. За свою успешную деятельность он удостоен премии первой степени Минобороны КНР за научно-технический прогресс армии", – рассказали в СБУ.

Иностранца задержали "на горячем" при попытке получения секретных разработок. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч .1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

Шу Юаньцзе пресс-служба СБУ

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава СБУ Иван Баканов предложил Зеленскому новый закон о СБУ, который должен "задать вектор перезапуска работы службы".

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