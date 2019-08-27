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В Украине известный горе-курорт постигла новая трагедия

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В Запорожской области на популярном курорте Кирилловке обнаружили тело мертвого мужчины.

Труп был найден на побережье Азовского моря в селе Степок, Акимовского района, сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

"25 августа в 18:20 на берегу моря было найдено 40-летнего жителя Днепропетровской области без признаков жизни. Тело погибшего передано для проведения судмедэкспертизы", – сказано в сообщении.

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Спасатели напомнили украинцам, что на воде нужно быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

Кирилловка

Кирилловка

Кирилловка.Укр

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Место
Украина Запорожье
Теги
ГосЧС отдых смерть
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