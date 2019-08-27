В Украине известный горе-курорт постигла новая трагедия

В Запорожской области на популярном курорте Кирилловке обнаружили тело мертвого мужчины.
Труп был найден на побережье Азовского моря в селе Степок, Акимовского района, сообщает пресс-служба ГСЧС региона.
"25 августа в 18:20 на берегу моря было найдено 40-летнего жителя Днепропетровской области без признаков жизни. Тело погибшего передано для проведения судмедэкспертизы", – сказано в сообщении.
Спасатели напомнили украинцам, что на воде нужно быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
Кирилловка
Кирилловка.Укр
Как сообщал OBOZREVATEL:
Курортный поселок Кирилловка в Запорожской области рискует оказаться на грани экологической катастрофы.
В сети появилось видео с моментом вооруженного конфликта в Кирилловке, в котором пырнули ножом случайного прохожего.
Ранее поступило уже несколько сообщений "о беспредельном давлении на бизнес, вымогательстве и угрозе здоровью людей" в Мелитополе и Кирилловке. В поле зрения попали городской голова Мелитополя Сергей Минько и сельский голова курортной Кирилловки Иван Малеев.
Отмечается, что деятельность городского головы Мелитополя на протяжении пяти лет нанесла колоссальный урон бюджету и интересам города, считают местные жители. А депутаты горсовета обратились в полицию, прокуратуру, ГБР и НАБУ.
Также в Кирилловке в бассейне рядом с водной горкой утонул 3-летний ребенок. Спустя три дня случилось новое ЧП – подросток упал с "банана" и получил перелом шейного отдела позвоночника.
Еще в Кирилловке из моря достали тело мужчины, который погиб при неизвестных обстоятельствах.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!