В Украине испытают мощнейшие ракетные системы: что известно

В Украине в ближайшее время буду проведены испытания двух ракетных систем. В случае их успеха, Вооруженные силы Украины получат мощное вооружение.

Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак во время торжественного приема на борту ошвартованных в Одесском порту фрегатов НАТО — Королевских ВМС Канады Toronto и ВМС Испании Santa Maria.

"В ближайшие дни, в Одесской области, будут проведены испытания двух ракетных систем, и мы надеемся, что эти испытания будут успешными, что повысит возможности и эффективность Вооруженных Сил Украины по защите морского побережья и сухопутной территории", – подчеркнул он.

"Корреспондент"

При этом министр заверил, что пребывание кораблей НАТО в Одессе демонстрирует реальную помощь Альянса нашей стране в обеспечении безопасности судоходства в Черноморско-Азовском регионе и это сейчас очень важно для нас.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Российской Федерации похвастались учениями своей армии, на которых якобы было испытано "галлюциногенное оружие".

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