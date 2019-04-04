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В Украине испытают мощнейшие ракетные системы: что известно

4.5тЧитать материал на украинском

В Украине в ближайшее время буду проведены испытания двух ракетных систем. В случае их успеха, Вооруженные силы Украины получат мощное вооружение.

Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак во время торжественного приема на борту ошвартованных в Одесском порту фрегатов НАТО — Королевских ВМС Канады Toronto и ВМС Испании Santa Maria.

"В ближайшие дни, в Одесской области, будут проведены испытания двух ракетных систем, и мы надеемся, что эти испытания будут успешными, что повысит возможности и эффективность Вооруженных Сил Украины по защите морского побережья и сухопутной территории", – подчеркнул он.

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В Украине испытают мощнейшие ракетные системы: что известно

"Корреспондент"

При этом министр заверил, что пребывание кораблей НАТО в Одессе демонстрирует реальную помощь Альянса нашей стране в обеспечении безопасности судоходства в Черноморско-Азовском регионе и это сейчас очень важно для нас.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Российской Федерации похвастались учениями своей армии, на которых якобы было испытано "галлюциногенное оружие".

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Персона
Степан Полторак
Место
УкраинаОдесса
Тег
Министерство обороны Украины
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пора бомбит москву ! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Юг Руси
Юг Руси
Кожедуб Руслан, а тебе что, не заплатили контрибуцию? Блядь, опять ваши спиздили, а потом будут говорить, что русские не заплатили
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
В Украине испытают мощнейшие ракетные системы===Поясняю после развала СССР на территории Афроукраины осталось до фига ракет - но срок годности их уже вышел поэтому свиньи с замиранием сердца проводят " испытания" - полетит , не полетит...
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Макарский Александр
Макарский Александр
Тут же поихав на човны хозяивов, шо бы на колинях подякувать. Холуйская сущьность у рагулей-нерабов на генном уровне
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