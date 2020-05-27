В Украине испытали смертоносную ракету "Нептун" для ВСУ. Мощное видео

В Одесской области произошло очередное успешное испытание мощного украинского ракетного комплекса Р-360 "Нептун".

Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, где также опубликовали показательное видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По данным военных, завершить стрельбы планируют до конца мая. Пуски же осуществляются из Государственного испытательного полигона Вооруженных Сил Украины "Алибей".

Р-360 "Нептун"

"Нептун" – комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов. Которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, и береговых радиоконтрастных целей. В простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника", – описывают украинские военные характеристики мощного отечественного оружия.

Отмечается, что после принятия на вооружение комплекс будут поставлять в Военно-Морские Силы ВСУ.

Кроме этого, подчеркивается, что Украина планирует иметь для крылатых ракет на вооружении три платформы. Речь идет о мобильных береговых комплексах, которые тестируются сейчас, ракетных катерах и корветах, а также авиационных комплексах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в акватории Черного моря на полигоне "Алибей" состоялось второе успешное испытание украинского ракетного комплекса "Нептун".

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