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В Украине испытали первую крылатую ракету: впечатляющие кадры

2.1тЧитать материал на украинском

На военном полигоне в Одесской области состоялись огневые испытания первого ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", во время стрельб проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию крылатой ракеты Р-360. В частности, конструкторы внесли изменения в ракету, чтобы повысить ее эффективность. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Речь идет о новой головке самонаведения, которая позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования. Г-360 получила также новый стартовый двигатель, что обеспечивает более активное выведение на маршевую участок полета, а также крылья и рули большей площади, которые должны повысить ее управляемость и маневренность.

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В Украине испытали первую крылатую ракету

В Украине испытали первую крылатую ракету

Скриншот с видео

Для обеспечения работы ракеты в сложных условиях в ней заменили часть электронных и цифровых систем. Среди новшеств – новый радиовысотомер, благодаря которому удалось уменьшить высоту полета Р-360.

"Именно этот параметр является одним из важнейших, поскольку чем меньше высота полета, тем сложнее противнику увидеть и перехватить крылатую ракету. И теперь Г-360 может лететь в считанных метрах над поверхностью. Это значительно уменьшает время для ее обнаружения, идентификации и перехвата", – говорится в сообщении.

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Также заменены составные части системы навигации, которые теперь обеспечивают работу даже в условиях мощного использованием противником средств радиоэлектронной борьбы.

Создатели заверили, что внесенные изменения помогут Г-360 обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на военных полигонах начались испытания боевых ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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Комментарии на сайте не модерированы
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Вот оно чё, Михалыч, оказывается, если перекрасить старую советскую противокорабельную ракету в жовтоблакытный, то она превращается в новую вукраiньскую крылатую. Троекратных сухес, нирабы-нибраться, хто не скаче, той москаль.Щэээээээнэвмэээээрлааааа уууукроооииинааааа
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CARGO 100
CARGO 100
Пульнуть вы можете и бревном ... Куда долетело то?
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
..... до Флориды
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