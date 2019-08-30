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В Украине испытали новейшие реактивные ракеты: зрелищное видео

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В пятницу, 30 августа, на юге Одесской области военные успешно испытали модернизированные ракеты реактивной системы залпового огня "Ольха-М".

Как сообщает пресс-служба СНБО, новые ракеты отличаются увеличенной дальностью поражения.

Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос отметил, что СНБО принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.

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"Ольха-М" – разработка конструкторов государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство указанных ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Украина намерена испытать новые образцы оружия, которое будет высокоточным, современным и соответствовать стандартам НАТО.

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Место
Украина Одесса
Теги
ракеты СНБО
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Дидюк Олексій
Дидюк Олексій
"Реактивні ракети" це сильно :) ....
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