В Украине испытали новейшие реактивные ракеты: зрелищное видео

В пятницу, 30 августа, на юге Одесской области военные успешно испытали модернизированные ракеты реактивной системы залпового огня "Ольха-М".
Как сообщает пресс-служба СНБО, новые ракеты отличаются увеличенной дальностью поражения.
Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос отметил, что СНБО принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.
"Ольха-М" – разработка конструкторов государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство указанных ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.
На півдні Одеської області відбулися випробування модернізованих ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха-М"https://t.co/j41R9RrHaY pic.twitter.com/7TYWonVYIs— Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) August 30, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Украина намерена испытать новые образцы оружия, которое будет высокоточным, современным и соответствовать стандартам НАТО.
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