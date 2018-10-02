В Украине его узнали: Аваков подтвердил вывоз Януковича отравителем Скрипалей

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил причастность одного из нападавших на двойного шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери к вывозу экс-президента Виктора Януковича из Украины.

Такое заявление он сделал в ходе встречи с министром по вопросам безопасности и экономической преступности Великобритании Беном Уоллесом, на которой они обсудили совместные ответные действия на угрозы гибридной войны со стороны Российской Федерации, передает пресс-центре МВД.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в Украине узнали одного из участников атаки в Солсбери, офицера ГРУ РФ, который был причастен к вывозу экс-президента беглеца Януковича из Украины", - отметили в ведомстве.

Арсен Аваков на переговорах с Беном Уоллесом Пресс-служба МВД

"Украинская правда" выяснила в МВД, что речь, вероятно, идет о полковнике ГРУ Анатолии Чепиге (Руслан Боширов). Однако не уточняется, кто именно узнал россиянина.

Напомним, что The Insider и Bellingcat в совместном расследовании сообщили, что Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, которому в 2014 году было присвоено звание "Героя России" за "выполнение миротворческой миссии".

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала скандальное открытие "вбросом" и потребовала доказательств. Позже российские журналисты провели собственное расследование в селе Березовка, где местные жители узнали на фотографиях Боширова своего односельчанина Чепигу.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Сергей Канев рассказал, что имеет доказательства участия Чепиги в операции по перевозу Януковича из Украины. Позже сослуживцы полковника ГРУ рассказали, что он получил звание "Героя России" за спецоперацию по аннексии Крыма в 2014 году.