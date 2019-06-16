В Украине для крымчан введут новые правила въезда: в чем суть

Жители аннексированного Россией Крыма обязательно будут отчитываться о цели поездки на материковую Украину при въезде.
Об этом рассказал первый заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи в Херсоне, передает "Крим.Реалии".
"Это позволит нам более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с которыми сталкиваются жители оккупированного Крыма и определить тенденции. Мы проводили предварительные мониторинги и можем сказать, что основная часть обращается по решению проблем документирования", – пояснил Куркчи.
По его словам, крымчане, которые пересекают админграницу, делятся на несколько категорий. Некоторые это делают для получения медицинских услуг. Также есть часть, которая учится на материковой части Украины.
Админграница - Крым
ru.krymr.com
И совсем небольшое количество людей пересекает границу, чтобы поехать дальше на отдых или по другим делам. Уточняется, что в 2018 году подобный мониторинг уже проводили.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в крымских пабликах жители Крыма признались, что большая часть из них мечтает вернуться в Украину. Дело в том, что люди недовольны условиями жизни при оккупационной власти.
В мае об этом заявили на медиафоруме ОНФ президенту РФ Владимиру Путину. В частностиЮ, крымчане пожаловались на дороговизну жизни и отсутствие развития на полуострове бизнеса и инфраструктуры.
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