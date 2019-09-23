Житель Буковины, бывший военнослужащий-контрактник одной из частей Вооруженных Сил Украины, продавал оружие и боеприпасы, вывезенные из района проведения Операции объединенных сил.

Он пытался реализовать их жителю Черновцов. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Бывшего военного разоблачили при попытке сбыта ручного пулемета РПК-74 и почти ста патронов к нему.

В Украине бывший военный продавал оружие из зоны ООС

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

Будут проводиться следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела и других лиц, вероятно, причастных к сбыту оружия. Операция по разоблачению и задержанию злоумышленника проводилась сотрудниками СБУ совместно со следователями СУ ГУНП в Черновицкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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