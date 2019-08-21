"В Украине было лучше": крымчане вновь пожаловались на оккупантов

В аннексированном Россией Крыму жители пожаловались на плохое качество продуктов, алкоголя и высокие цены. Они признали, что до прихода оккупантов на территории полуострова было лучше.

Скриншот с комментариями крымчан разместил блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

"Жаль, что материк "устал" от Крыма так не вовремя! Когда Крым решил вернуться! Кто за свободой, кто за колбасой. Но вернуться…" – написал он.

Крымчане вновь пожаловались на оккупантов

На скриншоте видно, как жители Крыма пожаловались на то, что полуостров не могут полноценно обеспечить продуктами.

"Помните указ Аксенова (Самопровозглашенный премьер-министр российской оккупационной власти в АР Крым. – Ред.), что можно везти сюда любые продукты даже без сертификатов, лишь бы полки заполнить?... Молочные продукты пока довозят, уже строк годности проходит. Масло хуже маргарина на вкус, резиновые сыры. Ужас. Яблоки летом стоят 120 руб – кошмар…" – написала местная жительница.

По ее словам, до аннексии Крыма продукты, которые завозили с Украины, были намного качественнее.

"Херсонские продукты были очень вкусные: и молочные, и колбасные, и кончено фрукты, овощи натуральные", – подчеркнула она.

Другие пользователи отметили, что также было и с алкоголем и табачными изделиями.

"В Украине что продукты, что спиртное и сигареты – все было лучше, чем сейчас. И банковская система нормально работала, и связь мобильная хорошая была, и выбор был больше", – подчеркнул крымчанин.

Комментарии крымчан Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Крымское,очевидное...

жаль,что материк "устал"от Крыма так не вовремя!

Когда Крым решил вернуться!

Кто за свободой,кто за колбасой

Но вернуться... pic.twitter.com/W6aSw2dWxP — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 21 августа 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Керчи (аннексированный Крым) жители пожаловались на грязные и замусоренные пляжи. Также в сети появились снимки центрального фонтана города, покрытого плесенью. В комментариях пользователи написали, что до прихода оккупантов все было по-другому.

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