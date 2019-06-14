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В Украине арестовали экс-главаря "ДНР": СБУ раскрыла подробности спецоперации

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Для того, чтобы задержать главу "Центральной избирательной комиссии ДНР" Романа Лягина, Служба безопасности Украины реализовала целую комбинацию действий по выводу его из территории аннексированного Крыма.

Подробности спецоперации рассказали в пресс-службе СБУ в пятницу, 14 июня.

"Правоохранители установили, что в течение 2014-2019 годов "экс-чиновник ДНР" скрывался от украинского правосудия на временно неподконтрольных территориях Донецкой области и АР Крым", –сказано в сообщении.

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Роман Лягин

Роман Лягин

Еспресо.TV

Отмечается, что оперативники спецслужбы задокументировали противоправную деятельность "чиновника", который будучи так называемым председателем "ЦИК ДНР" в 2014 году на исполнение указаний представителей страны-агрессора непосредственно организовывал проведение фейковых "референдума" за отсоединение Донецкой области от Украины и создание псевдогосударственного образования "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Самопомочі" Наталья Веселова сообщила, что в Украину бежал бывший "глава ЦИК ДНР" Роман Лягин, который организовывал псевдореферендум на Донбассе 11 мая 2014 года.

По ее словам, Лягин быстро разочаровался в идеалах псевдореспублики и начал критиковать главарей "ДНР", за что попал "на подвал". Однако позже информация о возвращении в Украину Романа Лягина не подтвердилась.

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Место
Украина
Теги
Новости ДНРДНРтеррористы "ДНР"СБУСлужба безопасности Украины
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