В Украине арестовали экс-главаря "ДНР": СБУ раскрыла подробности спецоперации

Для того, чтобы задержать главу "Центральной избирательной комиссии ДНР" Романа Лягина, Служба безопасности Украины реализовала целую комбинацию действий по выводу его из территории аннексированного Крыма.

Подробности спецоперации рассказали в пресс-службе СБУ в пятницу, 14 июня.

"Правоохранители установили, что в течение 2014-2019 годов "экс-чиновник ДНР" скрывался от украинского правосудия на временно неподконтрольных территориях Донецкой области и АР Крым", –сказано в сообщении.

Роман Лягин Еспресо.TV

Отмечается, что оперативники спецслужбы задокументировали противоправную деятельность "чиновника", который будучи так называемым председателем "ЦИК ДНР" в 2014 году на исполнение указаний представителей страны-агрессора непосредственно организовывал проведение фейковых "референдума" за отсоединение Донецкой области от Украины и создание псевдогосударственного образования "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Самопомочі" Наталья Веселова сообщила, что в Украину бежал бывший "глава ЦИК ДНР" Роман Лягин, который организовывал псевдореферендум на Донбассе 11 мая 2014 года.

По ее словам, Лягин быстро разочаровался в идеалах псевдореспублики и начал критиковать главарей "ДНР", за что попал "на подвал". Однако позже информация о возвращении в Украину Романа Лягина не подтвердилась.

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