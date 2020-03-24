В Украине арестовали 21 тысячу масок, которые пытались вывезти в Израиль

В Херсоне арестовали 21 тысячу защитных медицинских масок, которые хотели незаконно вывезти в Израиль.

Общая стоимость медтоваров составляет более 1 миллиона гривен. Об этом информируют в пресс-службе Офиса генпрокурора и прокуратуре Херсонской области.

"Судом арестована 21 000 медицинских масок, которые незаконно пытались вывезти из Херсона", – говорится в сообщении.

Прокуратура арестовала 21 тысячу медицинских масок, которые незаконно пытались вывезти из Украины

Отмечается, что маски, несмотря на запрет Кабмина, пытались экспортировать в Израиль работники одного из частных предприятий города.

В настоящее время по данному факту продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление должностным лицом) УК.

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