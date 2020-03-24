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24 марта • обновлено в 15:50
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В Украине арестовали 21 тысячу масок, которые пытались вывезти в Израиль

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В Херсоне арестовали 21 тысячу защитных медицинских масок, которые хотели незаконно вывезти в Израиль.

Общая стоимость медтоваров составляет более 1 миллиона гривен. Об этом информируют в пресс-службе Офиса генпрокурора и прокуратуре Херсонской области.

"Судом арестована 21 000 медицинских масок, которые незаконно пытались вывезти из Херсона", – говорится в сообщении.

Прокуратура арестовала 21 тысячу медицинских масок, которые незаконно пытались вывезти из Украины

Прокуратура арестовала 21 тысячу медицинских масок, которые незаконно пытались вывезти из Украины

Отмечается, что маски, несмотря на запрет Кабмина, пытались экспортировать в Израиль работники одного из частных предприятий города.

В настоящее время по данному факту продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление должностным лицом) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине, где уже фиксируют случаи заражения коронавирусом, сейчас остро стоит вопрос с обеспечением больниц экспресс-тестами. Однако чиновники и близкие к власти бизнесмены пытаются заработать на таких ценных анализах, закупая их через посредников.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Украина
Теги
расследование Офис генерального прокурора Украины
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