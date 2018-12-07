Страны НАТО дадут оружие: как ВСУ вооружатся до зубов

В ближайшие месяцы Украина может получить новую партию вооружения от США и союзников по НАТО. Несмотря на военное положение, украинская армия надеется в ближайшее время оформить несколько крупных сделок на покупку оборудования и техники.

Что должны поставить и на каких условиях — разбирался OBOZREVATEL.

В чем суть

С заявлением об успешных переговорах с западными партнерами выступил министр обороны Украины Степан Полторак. Несмотря на военное положение, профильное ведомство имеет законные основания вести переговоры и заключать крупные контракты.

"Военное положение дает нам возможность развернуть сотрудничество с нашими партнерами. У нас есть договоренность, в ближайшее время мы подпишем контракты на поставку оружия, техники, оборудования", — сказал он.

Кроме того, по словам Полторака, до конца года несколько министров обороны стран НАТО посетят Украину. Они приедут, "чтобы еще раз на месте посмотреть ситуацию, в частности для того, чтобы оказать помощь — практическую и техническую".

Что может получить Украина

Опрошенные OBOZREVATEL эксперты выделили сразу несколько проблемных мест в украинской системе обороны.

Во-первых, это Военно-морские силы Украины. Недавний захват российскими пограничниками военных кораблей ВМС продемонстрировал отсутствие мощной флотилии как на Азове, так и в Черном море. Но в ближайшее время ситуация может улучшиться. Речь идет о возможной передаче Украине военных фрегатов класса “Оливер Хазард Перри”.

“Они сейчас выводятся из строя в США, фактически бесплатно. Это мощные корабли, можем получить даже и с оружием, противокорабельными ракетами класса “Гарпун””, — подтвердил возможность сделки секретарь комитета нацбезопасности, нардеп от Блока Петра Порошенко Иван Винник.

Oliver Hazard Perry Петр и Мазепа

Ранее же Украина провела успешные испытания нового берегового противокорабельного комплекса "Нептун" с крылатой ракетой дальностью до 300 км и модернизированного ЗРК С-125.

Во-вторых, ныняшняя армия нуждается в усилении Военно-воздушных сил. По разным данным, Украина только за первый год войны на Донбассе потеряла примерно половину всей боевой авиации. Сейчас же видны позитивные тенденции, парк военных самолетов обновляется, хоть и медленно.

“Нужны летательные аппараты, ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и другие технические средства для того, чтобы противодействовать врагу”, — заявил OBOZREVATEL генерал-лейтенант Василий Богдан.

В этом контексте немаловажный фактор — противовоздушная оборона. К счастью, страна сумела сохранить боеспособную ПВО, а также нарастить отдельные виды вооружения. “Костяк” современной обороны — ракетные системы С-200В, С-300 с различными модификациями и зенитно-ракетные комплексы “Бук-М1”.

Система С-300 112

Правда, в августе 2018 года появилась противоречивая информация о переговорах с США касательно покупки системы противовоздушной обороны MIM-104 Patriot, цена которой является просто неподъемной для Украины.

“То вооружение, которое есть у нас, способно поразить военную технику России. У них тоже хлама много. Самолетов 5-го поколения, других новых разработок там немного”, — заявил военный эксперт Олег Стариков.

Кроме того, Вооруженные силы Украины нуждаются в новых системах радиоэлектронной борьбы. Возможно, покупка новых РЛС также будет предметом переговоров.

В-третьих, сухопутные войска хоть и достигли хороших результатов, но все равно нуждаются в обновлении. Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что "на земле" у нынешней армии меньше всего проблем. Правда, "хромает" материально-техническое оснащение, а также высокоточное оружие.

Еще один организационный минус нынешних ВСУ, наличие 4-х классов танков: Т-84, Т-80, Т-72, Т-64. По словам эксперта Олега Старикова, Украине нужно брать пример со стран НАТО, где в армиях есть один, максимум два основных вида боевых танков.

“Огромные деньги на их содержание уходят. Т-72 — это вообще российское производство. и все комплектующие производятся там. Нам приходится покупать все через третьи страны. Т-84 и Т-64 — наши танки. Поэтому тут нужно определиться с номенклатурой, чтобы было не четыре, а хотя бы два. И самое основное — нам нужен патронный завод, деньги на него уже выделили”, — пояснил Стариков.

Как отреагирует РФ?

Комментируя возможную передачу Украине новой военной техники, в России всегда реагировали раздраженно. Учитывая агрессию РФ на Донбассе, другой реакции ждать и не следовало. Если в будущем Украина наладит тесное сотрудничество с США или другими странами НАТО, то уже в средней перспективы армия может обновиться.

"В то же время Украина не имеет международных юридических гарантий безопасности. Это будет большое достижение, если мы добьемся поставки вооружения, военной техники. Но из расчета того, что перспектива членства в НАТО не близка, было бы полезно заключить двухсторонние соглашения с США, Великобританией, Францией и Германией. В этом контексте они бы смогли нам гарантировать безопасность", — подчеркнул Богдан.

При этом основную ставку нужно делать на слабые стороны украинской армии — флот и авиацию.