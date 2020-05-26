В убийстве школьницы под Харьковом всплыл знаковый момент: мать знала, что не выйдет на работу

Мать зверски убитой Кристины Пьяновой из-под Харькова, которая подозревается в совершении преступления, за день до трагедии знала, что на следующий день не выйдет на работу.

Об этом в эфире программы "Говорит Украина" на телеканале "Украина" рассказал отец погибшей девочки Виталий Пономарев, ссылаясь на слова коллеги Татьяны Пьяновой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Знакомого сначала я встретил. Он мне рассказывал, что она работала с ним. И в последний день перед убийством, как раз вечером, подошла и говорит: "Если завтра я не приду на работу, скажи начальнику, чтобы меня не выгонял. Я, может, послезавтра выйду", – вспоминает мужчина.

Убийство Кристины Пьяновой

Кроме того, странности в поведении женщины заметила и ее соседка: якобы накануне дня, в который произошло убийство Кристины, ее мать была очень взволнованной и выдавала свою нервозность внешним видом.

Странные намеки в словах Татьяны замечала и близкая подруга подозреваемой, которая пожелала остаться анонимной.

"Она мне говорила последнее время, что ее что-то сильно беспокоило. Написала мне СМС: "Помоги мне". Я спросила, чем я могу помочь. А она написала ответ: "Чем ты можешь мне помочь, ведь это моя проблема и решать ее мне", – рассказала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!