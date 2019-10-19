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19 октября • обновлено в 12:03
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В Киеве в туалете на стадионе нашли мертвого мужчину: появились детали

1.3т Читать материал на украинском

В Киеве на улице Привокзальной в помещении заброшенного туалета на территории стадиона "Восход" нашли труп мужчины.

Об этом сообщает "Информатор". Мужчина был бездомным.

Здание туалета

Здание туалета

kiev.informator.ua

Новости
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По словам свидетеля, который обнаружил тело покойника, он попытался зайти в помещение, чтобы справить нужду. В этот момент он ощутил резкий неприятный запах и увидел в одной из комнат разлагающийся труп мужчины.

В Киеве в туалете на стадионе нашли мертвого мужчину: появились детали

Правоохранители не нашли на теле следов насильственной смерти . Труп бездомного мужчины лежал лежал на матрасе. На вид ему было около 40 лет.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Одесской области дети ради забавы забили насмерть бездомного.

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Место
Украина Киев
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Заброшенных зданий и помещений по всей стране не счесть. Во времена оккупации Совсоюзом все строилось, а сейчас при самостийности все приходит в упадок - раскрадывается и разрушается. Вся страна живёт на заделе времён Союза.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Pavlov Pavel, справедливо о россии рассказал ватан.
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