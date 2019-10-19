В Киеве в туалете на стадионе нашли мертвого мужчину: появились детали

В Киеве на улице Привокзальной в помещении заброшенного туалета на территории стадиона "Восход" нашли труп мужчины.

Об этом сообщает "Информатор". Мужчина был бездомным.

Здание туалета kiev.informator.ua

По словам свидетеля, который обнаружил тело покойника, он попытался зайти в помещение, чтобы справить нужду. В этот момент он ощутил резкий неприятный запах и увидел в одной из комнат разлагающийся труп мужчины.

Правоохранители не нашли на теле следов насильственной смерти . Труп бездомного мужчины лежал лежал на матрасе. На вид ему было около 40 лет.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Одесской области дети ради забавы забили насмерть бездомного.

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