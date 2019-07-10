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В центре Сум женщина устроила кровавую стрельбу: фото и видео

4.3т Читать материал на украинском

В центре Сум в среду, 10 июля, произошла стрельба, в результате которой получили ранения два человека.

Как передает 0542.ua со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, ЧП произошло около 13:35 в переулке Терезова.

Предварительно, стрельбу устроила женщина. Она ранила в руку мужчину и его 15-летнюю дочь, которая в тяжелом состоянии вместе с отцом была госпитализирована в больницу.

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На месте стрельбы работает следственно-оперативная группа. Подробности инцидента устанавливаются.

Стрельба в Сумах

Стрельба в Сумах

0542.ua

Стрельба в Сумах

Стрельба в Сумах

0542.ua

Стрельба в Сумах

Стрельба в Сумах

0542.ua

Стрельба в Сумах

Стрельба в Сумах

0542.ua

Стрельба в Сумах

Стрельба в Сумах

0542.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 8 июля в ресторане Capri мужчина устроил стрельбу и ранил девушку-бармена в плечо. Поводом для нападения стал отказ охраны пропускать его.

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Место
Украина Сумы
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