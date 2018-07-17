В центре Ривне киллер застрелил бизнесмена: появились фото и видео

Во вторник, 17 июля, около 13:00 в центре Ривне неизвестные застрелили мужчину.

Как сообщает местная полиция, тело человека с огнестрельным ранением обнаружили между автомобилями на парковке на улице Небесной сотни.

По предварительной информации, погибшим является 42-летний житель Валентин Загороднюк, частный предприниматель.

Как пишет местное издание "РівнеПост" со ссылкой на свидетелей, только бизнесмен приблизился к своему авто, как к нему подошел киллер с пистолетом.

Выстрелив три раза, дважды попал в грудь своей жертвы.

Один из свидетелей, попытался догнать убийцу, но тот вскочил в автомобиль, где его ждал сообщник, и скрылся с места происшествия.

Напомним, ранее в Киеве застрелили подполковника полиции.