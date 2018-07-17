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В центре Ривне киллер застрелил бизнесмена: появились фото и видео

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Во вторник, 17 июля, около 13:00 в центре Ривне неизвестные застрелили мужчину.

Как сообщает местная полиция, тело человека с огнестрельным ранением обнаружили между автомобилями на парковке на улице Небесной сотни.

По предварительной информации, погибшим является 42-летний житель Валентин Загороднюк, частный предприниматель.

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Как пишет местное издание "РівнеПост" со ссылкой на свидетелей, только бизнесмен приблизился к своему авто, как к нему подошел киллер с пистолетом.

Выстрелив три раза, дважды попал в грудь своей жертвы.

Один из свидетелей, попытался догнать убийцу, но тот вскочил в автомобиль, где его ждал сообщник, и скрылся с места происшествия.

Напомним, ранее в Киеве застрелили подполковника полиции.

Место
УкраинаРивне
Объект
Национальная полиция Украины
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
обычные будни свинособак
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Kolesnyk Petro
Kolesnyk Petro
Гаджиев Аслахан, чуркобес залупутинский что здесь воняешь на нашем сайте
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Мартин Алекс
Мартин Алекс
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1
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Cheremisin Andrey
Cheremisin Andrey
Мартин Алекс, обкурился или от бояры так колбасит
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Cheremisin Andrey
Cheremisin Andrey
Мартин Алекс, окупится или от бобры так колбасит?
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