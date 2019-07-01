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В центре оккупированного Луганска прогремел мощный взрыв: подробности и фото

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В центре оккупированного Луганска прогремел взрыв на крыше многоэтажного дома.

Как сообщил в Twitter блогер Necro Mancer, ЧП произошло на улице Коцюбинского в понедельник, 1 июля.

"Во время ремонтных работ на крыше взорвался газовый баллон, горит крыша 10 подъезда, обломки баллона долетели до памятника Ворошилова (2-3 подъезды)" - сказано в сообщении.

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Взрыв в Луганске

Взрыв в Луганске

twitter.com/666_mancer

Взрыв в Луганске

Взрыв в Луганске

twitter.com/666_mancer

Взрыв в Луганске

Взрыв в Луганске

twitter.com/666_mancer

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупированной территории Донбасса прокатилась волна взрывов. По словам местных жителей, они слышали стрельбу из тяжелого вооружения.

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Место
УкраинаЛуганск
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Карпов Стас
Карпов Стас
Снова фашисты Луганск обстреливают
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