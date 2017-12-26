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В центре Одессы появились антисемитские надписи: опубликованы фото

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Надписи антисемитского характера появились на ряде зданий Одессы, связанных с еврейской диаспорой.

Об этом пишет Timer.

На здании областного архива, которое в прошлом было синагогой и которое планируют передать еврейской общине "Хабад Шомрей Шабос", появилась надпись "Прочь жидов, Украина для украинцев!"

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Тема
Криминал
Место
УкраинаОдесса
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