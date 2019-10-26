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26 октября • обновлено в 21:48
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В центре Одессы иностранцы устроили поножовщину: есть погибшие и раненые

4.4т Читать материал на украинском

В центре Одессы произошла поножовщина, в результате которой погибли два человека.

Как передает Думская со ссылкой на полицию, драка развязалась в ночь с 24 на 25 октября на Греческой площади, возле ярмарки. Ее устроили две группы молодых людей - четверо иностранных студентов и трое граждан Украины.

По информации правоохранителей, иностранцы начали конфликт с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из мужчин применил нож.

"Размахивая ножом, он даже не заметил, как нанес ранения не только одесситам, но и своему земляку", - рассказали в полиции.

Один из пострадавших, гражданин Украины 1991 года рождения, скончался на месте от удара ножом в сердце.

Еще троих мужчин госпитализировали в Еврейскую больницу с ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости. Там один из них, 21-летний иностранец, скончался. Еще один, украинец, находится в тяжелом состоянии.

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Троих иностранцев, которые, как считает полиция, спровоцировали драку (и они же были вооружены), задержали и поместили в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство по признакам части 2 ст. 15, части 1 ст. 115, части 2 ст. 115 и части 4 ст. 296 УК Украины (покушение на умышленное убийство, умышленное убийство двух и более лиц, а также хулиганство, совершенное группой лиц с применением холодного оружия).

Подозреваемый

Подозреваемый

Подозреваемый

Подозреваемый

Подозреваемый

Подозреваемый

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Одессой в городе Раздельная произошло зверское убийство - рецидивист жестоко убил троих членов семьи.

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Место
Украина Одесса
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Украина хочет в ЕС, а там квоты на таких вот беженцев. Принудят Украину принять таких вот Аллах Акбаров пару сотен тысяч, что тогда патриёты запоют вместе с Азовом.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Иностранцы это кто, почему перестали писать, иметь какую то национальность это позорно?
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Зябкін Володимир
Зябкін Володимир
Кавказцы- откупятся!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Зябкін Володимир, Похоже арабы.
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