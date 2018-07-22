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В центре Львова открыли огонь по скрипачке: все подробности

27.2тЧитать новость на украинском

На площади Кафедральной во Львове неизвестный открыл стрельбу по девушке, которая играла на скрипке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Игорь Зинкевич. По его информации, выстрел был произведен из пневматического или травматического оружия.

"Сейчас девушка на Топольной в больнице, ей оказывают медицинскую помощь, пуля очень глубоко. Врачи не рекомендуют доставать без операции (предлагают делать операцию), а вечером девушке нужно ехать домой в Миргород", - сообщает Зинкевич.

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Также он опубликовал снимки с камер видеонаблюдения и отметил, что местонахождения девушки не просматривается, поэтому затрудняется процесс поиска человека, который осуществил выстрел. На данный момент полиция проводит следственный эксперимент относительно угла стрельбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Житомире подстрелили офицера ВСУ.

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Київський Ігор
Київський Ігор
Стопудово мокша приїжджий з московії, чому досі немає візового режиму для свинособак???
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Николаев Олег
Николаев Олег
Скрипач не нужен (с)
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страна победившего быдла
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3
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2 из 3 ответов | показать все
Николаев Олег
Николаев Олег
Якібчук Руслан, Статистика ужасает: В Запорожье с начала года пропало более 300 несовершеннолетних детей. На сегодняшний день, в Запорожье зафиксирована массовая пропажа детей. Так, по статистике правоохранительных органов, за текущий год в Запорожской области исчезли 365 несовершеннолетних детей. http://vedomosti-ua.com/94661-statistika-uzhasaet-v-zaporozhe-s-nachala-goda-propalo-bolee-300-nesovershennoletnih-detey.html
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2
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Николаев Олег
Николаев Олег
, да ладно, это и в России такое было. Пару лет назад в Москве какой-то дебил убил бабу, которая на улице под его домом орала в мегафон рекламу магазина на первом этаже для прохожих. Кстати, я москвич, с тех пор вообще нет никого с мегафонами. А было их на каждом шагу. Как корова языком слизала.
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