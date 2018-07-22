В центре Львова открыли огонь по скрипачке: все подробности

На площади Кафедральной во Львове неизвестный открыл стрельбу по девушке, которая играла на скрипке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Игорь Зинкевич. По его информации, выстрел был произведен из пневматического или травматического оружия.

"Сейчас девушка на Топольной в больнице, ей оказывают медицинскую помощь, пуля очень глубоко. Врачи не рекомендуют доставать без операции (предлагают делать операцию), а вечером девушке нужно ехать домой в Миргород", - сообщает Зинкевич.

Также он опубликовал снимки с камер видеонаблюдения и отметил, что местонахождения девушки не просматривается, поэтому затрудняется процесс поиска человека, который осуществил выстрел. На данный момент полиция проводит следственный эксперимент относительно угла стрельбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Житомире подстрелили офицера ВСУ.