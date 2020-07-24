В центре Львова местные парни устроили массовую бойню с иностранцами из-за девушек

В пятницу, 24 июля, в центре Львова, на площади Рынок, возникла драка между компаниями местных жителей и иностранцев.

Как сообщили в группе "Горячая линия города", инцидент произошел около 5:00 утра. Разнимать стороны конфликта приехали четыре экипажа полицейских.

В результате схватки один из участников получил сотрясение мозга, другому – выбили зуб.

В патрульной полиции Львова сообщили ZAXID.NET, что конфликт начался из-за того, что трое иностранцев возрастом 28-35 лет, начали приставать к девушкам, которые в это время сидели на скамейке на площади. За них вступились трое местных жителей, которым 23-25 лет. Между мужчинами завязалась драка.

В результате инцидента семерых участников конфликта доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Их личности установлены. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия и решают его правовую квалификацию.

В полиции не разглашают, иностранцы какой страны были участниками драки, но, по данным издания, с львовянами подрались граждане Армении, которые приехали погостить во Львов к своей родственнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве две группировки, связанные с газовым бизнесом, агрорынками и торговлей сельскохозяйственной техникой, устроили массовую драку со стрельбой.