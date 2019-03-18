''Разрушитель "Динамо'': что известно о погоревшем на взятке "спортивном генерале"

На днях в центре Киева Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры задержали водителя бывшего советника министра внутренних дел Виктора Коржа при получении взятки.

По данным следствия, “спортивный” генерал, пользуясь тесными связями в силовых ведомствах, “крышует” столичные ломбарды. Вероятно, это отнюдь не единственное прибыльное дело Коржа, организованное на махинациях. Подробнее — в материале OBOZREVATEL.

С массажиста в генералы

Официальная биография Виктора Коржа гласит: родился в 1957 году, в городе Харькове. После окончания школы выучился на врача-реабилитолога, специализировался, в частности, на реабилитации спортсменов.

В начале 80-х работал врачом в 27-й клинической больнице Харькова. Буквально за несколько лет его карьера пошла в гору, в возрасте 28 лет он стал заместителем главы Харьковского облсовета “Динамо”.

Проработав там почти 10 лет, Корж переходит на другую должность — заместителя председателя АО “Инвестор”. Компания специализировалась на скупке и продаже цветных металлов. Правда, трудиться на таком месте ему пришлось недолго, уже через год он снова возвращается в свой любимый “Динамо”. Такое решение он принял не просто так.

Виктор Корж

Так, издание Досье приводит слова бывшего первого заместителя председателя киевского городского совета “Динамо” Владимира Сторожука, который заявил, что при участии Коржа с 1998 года было продано более 50% имущества ФСО ”Динамо”.

По его словам, в Киеве по умышленно заниженным ценам были проданы учебно-спортивная база “Нивки”, комплекс нежилых помещений и спортивных сооружений базы “Конча-Заспа”, тир, конноспортивная база, водноспортивная база на Трухановом острове и другие объекты.

Многие помещения и залы пустуют или снесены, а на их месте построены другие сооружения, в частности развлекательные заведения и парковки. Спортивные объекты были украдены также в Крыму, Харьковской, Одесской, Луганской и Киевской областях.

Если верить Сторожуку, основные накопления Корж приобрел путем банальной распродажи активов "Динамо". Прикрытие такой деятельности ему обеспечивали и милицейские погоны. Примечательно, что Корж избежал службы в армии (ведь он учился на медицинском) и по сути никогда не был ни военным, ни милиционером. Но это не помешало носить ему гордое звание “генерал-майора милиции”.

Столичный “решала”

Но и это еще не все. Подружившись с “регионалами”, Виктор Корж решил пойти в политику. На парламентских выборах 2006 года он прошел по списку “Партии Регионов” в Верховную Раду. При этом 1 декабря 2006 Корж пошел еще дальше — стал министром по делам семьи, молодежи и спорта. Правда, управлять целым министерством ему посчастливилось недолго, уже в 2007 году из-за политического кризиса парламент ушел на перевыборы, где и Корж снова стал нардепом-регионалом.

Виктор Корж Досье

В 2012 году генерал-майор милиции снова попытался пройти в парламент по 197 округу в Черкасской области, но из-за скандалов и обвинений в махинациях Центральная избирательная комиссия признала округ “проблемным” и отменила результаты выборов.

19 февраля 2013 был назначен на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. Отвечал за социальную сферу: медицину, образование, спорт и молодежь. А 27 февраля 2014 года сразу после бегства экс-президента Виктора Януковича написал заявление об увольнении. Но без дела он сидел не очень долго, вплоть до 28 сентября 2018 года Виктор Корж официально числился советником министра МВД на общественных началах.

Как пишет журналист Юрий Бутусов, генерал в 2016-м году указом президента Петра Порошенко на День независимости был награжден орденом "За заслуги" 1-й степени.

И вот, скандал с задержанием помощника. Как сообщила пресс-служба СБУ, экс-советник требовал через посредника $30 тысяч от владельцев сети киевских ломбардов.

За эту сумму он обещал способствовать непривлечению работников сети к уголовной ответственности и прекращению следственных действий в рамках начатого производства. В СБУ отметили, что решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Правда, по данным источников Украинской правды, сам генерал-майор находится сейчас на отдыхе за пределами Украины. В связи с этим возникает вопрос — понесет ли наказание Корж за организацию "крыши" в Киеве или милицейские связи в очередной раз помогут избежать наказания. Слово за ГПУ, СБУ и, конечно же, украинскими судами.

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