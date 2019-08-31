В центре Киева разоблачили подпольное казино: опубликовано видео

Правоохранительные органы пресекли деятельность подпольного казино в торговом центре "Олимпийский", который расположен в центре Киева.

Оперативники спецслужбы установили, что дельцы организовали нелегальное игорное заведение с разным уровнем "доступа". Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

Для рядовых игроков работали 113 игровых автоматов, элитные "клиенты" могли попасть в замаскированный вип-зал, соблюдая все условия конспирации.

Правоохранители больше часа заходили в помещение, где располагалось 17 игровых столов и шесть рулеток.

ТРЦ "Олимпийский" shopping-in-kyiv.blogspot.com

Во время проведения санкционированных следственных действий, были изъяты носители информации, "черная бухгалтерия", которые подтверждают осуществление противоправной деятельности. Также опрошено более десяти человек, которые подтвердили участие в функционировании подпольного заведения.

По информации СБУ, незаконное казино работало при содействии работников правоохранительных органов.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет генеральная инспекция Генпрокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Зеленского внезапно заявили о конфликте интересов по поводу легализации казино в Украине. Рынок должен будет делиться на два сектора.

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