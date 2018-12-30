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В центре Ивано-Франковска расстреляли криминального авторитета: фото и видео

9.1тЧитать материал на украинском

В центре Ивано-Франковска на улице Хотинской застрелили криминального авторитета.

Как передает galka.if.ua, его убили из оружия с глушителем. Злоумышленник или несколько злоумышленников скрылись с места ЧП на черной машине без номерных знаков.

Вскоре стало известно, что в районе улицы Набережная нашли сожженный автомобиль, который мог принадлежать преступникам.

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Как выяснилось, убитым оказался мужчина 1958 года рождения, который имел проблемы с законом. У него были обнаружены огнестрельные ранения в районе шеи. Однако свидетели, которые вызвали полицию, изначально посчитали, что он погиб в результате ДТП.

В центре Ивано-Франковска расстреляли криминального авторитета: фото и видео
В центре Ивано-Франковска расстреляли криминального авторитета: фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Прикарпатье жестоко избили председателя Всеукраинского братства ОУН-УПА. Нападавшим оказался 21-летний уроженец Узбекистана, который умышленно спровоцировал конфликт.

Место
УкраинаИвано-Франковск
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