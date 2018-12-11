В центре Харькова нашли повешенной жену расстрелянного адвоката: что известно

В центре Харькова в офисном помещении повесилась 46-летняя нотариус Юлия Грузкова. Ее мужа, адвоката Александра Грузкова, расстреляли несколько лет назад.

Тело обнаружила ее помощница, которая утром пришла на работу, сообщает пресс-служба областной полиции.

Информация о ЧП, которое произошло на улице Сумской, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела 11 декабря около 09:30.

Полицейские проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей.

Правоохранители уточнили, что тело без видимых признаков насильственной смерти будет направлено в морг.

Сообщение внесено в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В свою очередь, NewsRoom со ссылкой на силовиков сообщает, что нотариус была вдовой расстрелянного более трех лет назад адвоката и бизнесмена Александра Грузкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, юрист стал жертвой киллера в январе 2015 года. Он получил огнестрельные ранения, в результате которых скончался на месте.