В центре Донецка произошло кровавое ДТП: погибли дети. Фото аварии

В центре оккупированного Донецка 13 августа произошла масштабная ДТП, которая унесла жизни двух детей, еще четверо человек пострадали.
Авария произошла на ул. Артема в районе железнодорожного вокзала. Как пишет "Остров", там столкнулись два автомобиля и маршрутка. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
На место прибыли автомобили скорой помощи и "полиции" при группировке "ДНР".
ДТП в Донецке
"Остров"
На опубликованных с места событий фото видно, что одна машина перевернута, а вторая находится двумя колесами на заборе.
ДТП в Донецке
"Остров"
ДТП в Донецке
"Новости Донбасса"
Как сообщал OBOZREVATEL, патрульные полицейские в течение прошлой недели, 5 – 11 августа, составили более 1200 административных протоколов за управление автомобилем в состоянии опьянения.
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