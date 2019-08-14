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В центре Донецка произошло кровавое ДТП: погибли дети. Фото аварии

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В центре оккупированного Донецка 13 августа произошла масштабная ДТП, которая унесла жизни двух детей, еще четверо человек пострадали.

Авария произошла на ул. Артема в районе железнодорожного вокзала. Как пишет "Остров", там столкнулись два автомобиля и маршрутка. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место прибыли автомобили скорой помощи и "полиции" при группировке "ДНР".

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ДТП в Донецке

ДТП в Донецке

"Остров"

На опубликованных с места событий фото видно, что одна машина перевернута, а вторая находится двумя колесами на заборе.

ДТП в Донецке

ДТП в Донецке

"Остров"

ДТП в Донецке

ДТП в Донецке

"Новости Донбасса"

Как сообщал OBOZREVATEL, патрульные полицейские в течение прошлой недели, 5 – 11 августа, составили более 1200 административных протоколов за управление автомобилем в состоянии опьянения.

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Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Место
Украина Донецк
Тег
ДТП
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