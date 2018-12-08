В ТРЦ Житомира произошла кровавая поножовщина: подробности ЧП

В житомирском торгово-развлекательном центре "Глобал" в субботу, 8 декабря, покупатель набросился с ножом на директора одного из магазинов одежды.

Об этом сообщает "Журнал Житомира" со ссылкой на очевидцев инцидента, который начался с того, что жена злоумышленника ударила одну из продавщиц бутика головой в стеклянные двери.

Затем мужчина достал нож и ранил владельца торговой точки на глазах у 6-летнего сына. Драку остановили другие посетители ТРЦ, скрутив нападавшего и удерживая его до приезда полиции.

Новости В Киеве произошла массовая поножовщина возле ТРЦ

В полиции сообщили, что пострадавшему понадобилась медицинская помощь, а других участников конфликта доставили в Житомирский отдел полиции.

Причины ЧП неизвестны. Очевидцы утверждают, что покупатель был сильно пьяным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве провели массовую эвакуацию торговых центров, в частности, Silver Breeze, ТРЦ Ocean Plaza и "Квадрата".