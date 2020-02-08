"Рвалась на фронт, мама – в психбольнице!" Появились шокирующие данные о девушке, расстрелявшей инструктора в тире в Полтаве

Девушка, которая в Полтаве застрелила инструктора тира, пришла туда после ссоры со своим парнем.

По словам молодого человека, с 18-летней жительницей Днепра он познакомился через интернет. Об этом сообщается на портале "Полтавщина" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Парень охарактеризовал девушку как эмоциональную. Она, как рассказал он, неоднократно выказывала желание "кого-то убить", хотела поехать в зону ООС, однако в военкомате отказались ее взять на службу.

В тире Полтавы девушка убила инструктора Коллаж

8 февраля суд взял подозреваемую под стражу сроком на 60 суток. Стало известно, что задержанная – Вероника Моторина, которая в 2018 году попадала в розыск. На заседании она заявила, что якобы не хотела, чтобы мужчина умер.

Вероника Моторина Общественное: UA

Есть информация, что ее мать лечится в психиатрической больнице за пределами Полтавской области.

Между парой часто возникали конфликты на почве ревности. Накануне девушка приревновала молодого человека к женщине-следователю, которая занималась расследованием по его заявлению о краже машинки для татуировки. После ссоры девушка пошла снимать стресс в тир "Об'єкт 7,62", куда на протяжении полутора месяца, пока живет в Полтаве, часто наведывалась.

В 64-летнего инструктора Игоря Смолянинова она выпустила две пули из пистолета Марголина. Находящийся рядом другой инструктор пытался остановить разъяренную посетительницу. Во время борьбы та успела выстрелить третий раз, но во второго инструктора не попала.

Фото с места преступления pl.npu.gov.ua

Девушка-стрелок попыталась скрыться, однако была задержана полицией. По словам правоохранителей, она выглядела очень спокойной и заявила, что не имела умысла никого убивать.

Фото с места преступления poltava.to

Данные подтвердили в полиции. "Девушка из Днепра в Полтаву приехала к парню, с которым познакомилась через интернет. Жила в Полтаве с ним полтора месяца, потом они поссорились. Пошла в тир пострелять. Несколько раз повправлялась, а потом начала стрелять в инструктора. Хотела ранить и второго инструктора, но ее смогли остановить и отобрали оружие", – рассказал начальник отдела полиции Сергей Бейгул.

В Единый реестр внесли сведения по ч. 2 ст. 272 УК Украины – нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Полтаве мужчина выстрелил охраннику в голову из-за замечания о туалете.

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