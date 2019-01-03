В Тернополе в многоквартирном доме прогремел взрыв: не все выжили

В Тернополе в многоквартирном доме на ул. Макаренко прогремел взрыв, в результате чего один мужчина погиб, еще двое госпитализированы.

Как выяснилось, ЧП произошло в однокомнатной квартире, что на втором этаже дома, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

На момент взрыва в комнате находилось четыре человека, которые распивали спиртные напитки. Вероятно, взорвалась граната, которую имел при себе один из мужчин.

"Полицейские обнаружили тело мужчины. У него на пальце висело кольцо, вероятно, от гранаты. Рядом лежало еще двое раненых человек. Их доставили в больницу ", – говорится в сообщении.

"Владелец квартиры говорит, что погибший – его сосед. Они смотрели телевизор и распивали спиртные напитки. Знакомый имел при себе опасный предмет. Он им хвастался и в результате неосторожного обращения – граната взорвалась", – рассказал заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области Степан Яцух.

По сведениям полиции, в результате взрыва утечки газа не произошло.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 31 декабря взрыв прогремел в российском Магнитогорске. В результате ЧП рухнул весь подъезд многоэтажного дома. Официальная причина — взрыв бытового газа. По последним данным, погибли 37 человек.

Позже в том же городе взорвалась и загорелась маршрутка. Погибли трое