В Тернополе убили экстравагантного мастера тату: опубликованы фото

В Тернополе в квартире была жестоко убита 27-летняя девушка – мастер тату-салона. На теле погибшей полиция обнаружила ножевые ранения.

Труп 16 апреля обнаружила подруга матери погибшей и рабочий, который делал ремонт в квартире, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП в Тернопольской области.

27-летняя погибшая Татьяна Подвашецкая Из личной странички в соцсети

По данным сайта "Тернополяны", погибшую звали Татьяна Подвашецкая. Издание отмечает, что девушка была достаточно узнаваемой в городе, так как большая часть ее тела была покрыта татуировками. В соцсетях у нее было множество поклонников.

"Жила девушка вместе с мужем, совместно держали тату-салон", – отметили журналисты.

Начальник пресс-службы ГУНП в Тернопольской области Сергей Крепа в комментарии OBOZREVATEL подтвердил, что погибшая в квартире девушка – мастер тату-салона.

Убийство в Тернополе

Убийство в Тернополе

Местные жители говорят, что к убийству девушке может быть причастен один из ее знакомых. Однако точку в трагедии можно будет поставить после объективного расследования.

Татьяна Подвашецкая Из личной странички в соцсети

Татьяна Подвашецкая Из личной странички в соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастове был застрелен 42-летний депутат районного совета Олег Коломиец. Убийство произошло возле квартиры погибшего. Мужчина получил три ранения в живот и одно в сердце и скончался на месте.

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