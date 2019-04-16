|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

В Тернополе убили экстравагантного мастера тату: опубликованы фото

6.9тЧитать материал на украинском

В Тернополе в квартире была жестоко убита 27-летняя девушка – мастер тату-салона. На теле погибшей полиция обнаружила ножевые ранения.

Труп 16 апреля обнаружила подруга матери погибшей и рабочий, который делал ремонт в квартире, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП в Тернопольской области.

27-летняя погибшая Татьяна Подвашецкая

27-летняя погибшая Татьяна Подвашецкая

Из личной странички в соцсети

По данным сайта "Тернополяны", погибшую звали Татьяна Подвашецкая. Издание отмечает, что девушка была достаточно узнаваемой в городе, так как большая часть ее тела была покрыта татуировками. В соцсетях у нее было множество поклонников.

"Жила девушка вместе с мужем, совместно держали тату-салон", – отметили журналисты.

Новости
"Одна надежда, что собьет машина": в Днепре маршрутчик спас жизнь прохожему, украинцы восхищены

Начальник пресс-службы ГУНП в Тернопольской области Сергей Крепа в комментарии OBOZREVATEL подтвердил, что погибшая в квартире девушка – мастер тату-салона.

Убийство в Тернополе

Убийство в Тернополе

Убийство в Тернополе

Убийство в Тернополе

Местные жители говорят, что к убийству девушке может быть причастен один из ее знакомых. Однако точку в трагедии можно будет поставить после объективного расследования.

Татьяна Подвашецкая

Татьяна Подвашецкая

Из личной странички в соцсети

Татьяна Подвашецкая

Татьяна Подвашецкая

Из личной странички в соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастове был застрелен 42-летний депутат районного совета Олег Коломиец. Убийство произошло возле квартиры погибшего. Мужчина получил три ранения в живот и одно в сердце и скончался на месте.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаТернополь
Теги
криминалкиберполиция
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
13
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кравченко Сергей
Кравченко Сергей
ищите женщину..3 в живот +1 в грудь.. женщина в состоянии душевного волнения.. могло быть и 15..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения