В Тернополе убили экстравагантного мастера тату: опубликованы фото

В Тернополе в квартире была жестоко убита 27-летняя девушка – мастер тату-салона. На теле погибшей полиция обнаружила ножевые ранения.
Труп 16 апреля обнаружила подруга матери погибшей и рабочий, который делал ремонт в квартире, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП в Тернопольской области.
27-летняя погибшая Татьяна Подвашецкая
Из личной странички в соцсети
По данным сайта "Тернополяны", погибшую звали Татьяна Подвашецкая. Издание отмечает, что девушка была достаточно узнаваемой в городе, так как большая часть ее тела была покрыта татуировками. В соцсетях у нее было множество поклонников.
"Жила девушка вместе с мужем, совместно держали тату-салон", – отметили журналисты.
Начальник пресс-службы ГУНП в Тернопольской области Сергей Крепа в комментарии OBOZREVATEL подтвердил, что погибшая в квартире девушка – мастер тату-салона.
Убийство в Тернополе
Убийство в Тернополе
Местные жители говорят, что к убийству девушке может быть причастен один из ее знакомых. Однако точку в трагедии можно будет поставить после объективного расследования.
Татьяна Подвашецкая
Из личной странички в соцсети
Татьяна Подвашецкая
Из личной странички в соцсети
Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастове был застрелен 42-летний депутат районного совета Олег Коломиец. Убийство произошло возле квартиры погибшего. Мужчина получил три ранения в живот и одно в сердце и скончался на месте.
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