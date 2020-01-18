В Тернополе студентка-иностранка выпила яд после провала экзамена: детали загадочной смерти

Студентка-иностранка из Тернопольского государственного медицинского университета имени И. Горбачевского Бадмус Ололаде Рафиат покончила с жизнью, выпив яд. Вероятно, шестикурсница сделала это из-за того, что в третий раз не сдала экзамен и ее могли отчислить.

Именно такова версия гибели девушки. Она оставила записку, написало издание "20 минут. Тернополь" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Бадмус – из Ганы, ей 24 года, в Ассоциации студентов Нигерии университета девушка была ответственной за социальное направление.

Издание со ссылкой на собственные источники уточнило, что шестикурсница третий раз на сдала экзамен по одному из предметов. Поэтому ее могли отчислить из университета.

В Тернополе студентка-иностранка выпила яд после провала экзамена 20 минут. Тернополь

По информации издания, под постом в сети с высказанным сочувствием, которое опубликовал на своей странице преподаватель учебного заведения, десятки комментариев от иностранцев, которые знали погибшую. Некоторые люди обвиняли его и угрожали.

Издание не опубликовало инициалы и точную должность мужчины, чтобы не подвергать его большей опасности. Впрочем, журналисты отметили, что преподаватель заверил в ложности обвинений. По его словам, некоторая информация не может быть разглашена. Он отметил, что пока неизвестно, где именно похоронят студентку, вероятно, это состоится на Тернопольщине.

Так, тело погибшей на улице Троллейбусной обнаружил местный житель. Он вызвал скорую и полицию. Девушку без сознания и в состоянии клинической смерти госпитализировали в медучреждение. Однако спасти ее не удалось.

По словам правоохранителей, в день трагедии студентка пришла к подругам взволнована из-за проблем в университете. Она не знала, как об этом сообщить родителям. Одна из версий – погибшая выпила неизвестный яд. Окончательная причина смерти будет известна после вскрытия. Данный факт внесли в ЕРДР в соответствии со статьей 115 УК.

Как написало издание Terminovo, 17 января сотни иностранных студентов собрались в актовом зале Тернопольского медицинского университета им. И.Горбачевского, протестуя после гибели студентки. В частности, они добивались ослабления условий обучения в учебном заведении.

В Тернополе студенты устроили протесты после гибели иностранки, которая не сдала экзамен Terminovo

В Тернополе студенты устроили протесты после гибели иностранки, которая не сдала экзамен Terminovo

В Тернополе студенты устроили протесты после гибели иностранки, которая не сдала экзамен Terminovo

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