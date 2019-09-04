Под ректору подбросили во двор взрывчатку: подробности

Утром 4 сентября по улице Тернопольской в ​​селе Петриков (возле Тернополя) во дворе дома ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого прогремел взрыв.

Как сообщила преcc-секретарь Нацполиции Ярослава Тракало , в результате ЧП он и его жена получили травмы, пишет издание "20 минут".

"Во дворе, где проживает ректор одного из высших учебных заведений Тернополя, взорвался неизвестный предмет, в результате чего ранения получил хозяин и его жена. Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение больницы с диагнозом взрывная политравма", - отметила она.

Ректору ТНЭУ подбросили взрывчатку 20 минут

Ректору ТНЭУ подбросили взрывчатку 20 минут

Ректору ТНЭУ подбросили взрывчатку 20 минут

Ректору ТНЭУ подбросили взрывчатку 20 минут

По словам очевидцев, неизвестные подбросили в двор пакет с неизвестным содержимым, Крысоватый поднял его, и пакет взорвался в руках.

Соседи рассказали, что ректору оторвало кисть, его жена была окровавлена, ее забрала скорая без сознания.

Также недалеко от места взрыва нашли записку, которую могли оставить злоумышленники.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 15 (покушение на преступление) части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК. Продолжаются следственно-оперативные действия.

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