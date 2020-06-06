В Тернополе полицейские ногами избили мужчину, который их вызвал. Копам объявлено подозрение

Карина Бондаренко Расследования 08:10, 6.06.2020 Обновлено: 08:56, 6.06.2020

В Тернополе объявили подозрение трем полицейским, которые без всяких оснований надели на мужчину наручники, а затем жестоко избили его ногами и руками.

Происшествие случилось, когда правоохранители приехали на вызов в один из ресторанов города. Копы должны были проверить сообщение об избиении мужчины, передает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.

В Тернополе полицейские ногами избили мужчину, который их вызвал
Страна

Пострадавшему причинили телесные повреждения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении полицейских меры пресечения. Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Ранее OBOZREVATEL писал, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил с трибуны Верховной Рады. Он отчитался о скандале с изнасилованием в Кагарлыке, в котором подозревают полицейских, о перестрелке в Броварах и убийстве Кирилла Тлявова.

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