В Тернополе неизвестный якобы пытался похитить ребенка, однако затащить мальчика в свое авто ему не удалось.

О попытке похищения на странице в Facebook сообщила случайная очевидица Любовь Бурак. Она уточнила, что мужчина на белом "Форде" якобы пытался выкрасть мальчика, которому было около 7 лет на вид.

Инцидент женщина увидела возле остановки "Духовный центр", когда возвращалась из больницы. Она заявила, что ребенок кричал, а люди, которые были поблизости, не реагировали на это.

"Уже ставлю ногу на зебру, когда слышу крик. Детский. Оборачиваюсь и вижу, как упитанный мужик тащит мальчика к авто. Мальчик сопротивляется изо всех сил и надрывно кричит. На тротуаре валяется самокат. Вокруг есть люди. На остановке тоже стоят люди. Никто не реагирует. Видимо, слепо-глухие. Не знаю", – написала Бурак.

Женщина решила заступиться за ребенка. "Мужик смотрит на меня агрессивными глазами, мальчик кричит: "Помогите!" "Пошла на... Убью!" – шипит мужик и пробует запихнуть ребенка в авто. Ну, ничего. Подбиваю снизу волшебным копнем мужику коленную чашечку, он сгибается, хватается за колено и выпускает руку мальчика. Ребенок бежит куда глаза глядят, забыв о самокате", – рассказала Бурак.

Далее, по ее словам, неизвестный бросился к ней, однако она сбила его подножкой. Мужчина встал, выругался и быстро уехал.

"Полицию вызывать в таких ситуациях бессмысленно. Разве, чтобы самоката им сдать. Номер на авто был забрызган грязью, только и того, что авто – белый "Форд". Я в автомобилях не разбираюсь. Ничего не запомнила, кроме шрама на колене мужика", – добавила Буряк.

По словам женщины, впоследствии ее окликнула мама мальчика, рассказав, что сидела с друзьями в кафе, когда случился инцидент.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее на улице Шептицкого в Тернополе пытались похитить ребенка. Схватить маленькую девочку попробовали прямо на глазах у матери.