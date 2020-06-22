В Тернополе маршрутка переехала пассажира: женщина выпала из салона

Расследования 15:29, 22.06.2020 Обновлено: 15:30, 22.06.2020

В субботу, 20 июня, в Тернополе водитель маршрутного автобуса, отъезжая от остановки, наехал на женщину, которая вывалилась из проема незакрытой двери.

Как сообщил Погляд, происшествие случилось на ул. Острожского возле остановки общественного транспорта "Городская поликлиника №1" около 15:00. Водитель не убедился, что в проходе нет пассажиров, а двери закрыты, и начал движение.

36-летнюю жительницу села В. Борки Тернопольского района госпитализировали в Тернопольскую городскую больницу скорой медицинской помощи с травмами средней степени тяжести.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Днепре маршрутка переехала женщину. Водитель сдавал назад и не заметил идущего позади пешехода.

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