В Telegram обнаружили бот, который распространяет личные данные военных ВСУ

Офис омбудсмена Украины в июле обнаружил Telegram-бот, который распространяет персональные данные украинских военнослужащих.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook. Информация была передана правоохранительным органам.

Отмечается, что в мессенджере распространялся файл с персональными данными 6 907 военных (фамилия, имя и отчество, номера воинских частей, утвердительными датами самовольного ухода из воинских частей).

Информация была передана Службе безопасности и Национальной полиции. 6 августа главное Соломенское управление ГУ НПУ в Киеве открыло уголовное производство по части 1 статьи 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) УК.

Facebook Офиса омбудсмена Украины

Facebook Офиса омбудсмена Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Telegram-бот сливал персональные данные миллионов украинцев.