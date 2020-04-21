В Святогорской лавре на Пасху засветился террорист "ДНР": появилось фото

Свято-Успенскую Святогорскую лавру, которая находится на свободной территории Донбасса, на Пасху посетил террорист "ДНР" из состава так называемого "казачества".

Соответствующее фото появилось на официальном сайте святыни УПЦ МП. На снимке боевик позирует в форме, обвешанной медалями с "георгиевскими лентами".

На скандальное появление оккупанта на мирной территории Украины отреагировал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

В Святогорской лавре на Пасху заметили терориста "ДНР" Сайт Свято-Успенской Святогорской лавры

"Думаете, это фото "кизячка" с оккупированного Донбасса, оккупированного Крыма или из России? Нет, это фото на Пасху из Святогорского собора. Абзац", – возмутился защитник Украины.

В комментариях люди также удивилися наглому появлению боевика за пределами оккупированных территорий и выразили свое недовольство в комментариях.

В Святогорской лавре на Пасху заметили терориста "ДНР" Скриншот страницы

В Святогорской лавре на Пасху заметили терориста "ДНР" Facebook Анатолия Штефана

"Шабаш мордорской нечисти. Детей жалко", "Это что за "херой", каких боев?! Только ордена за Куликовскую битву не хватает", "Юбилейные побрякушки разных лет", "Эти ряженые в 14 году были охранниками Гиркина, который некоторое время отсиживался в Святогорском монастыре", "Нечисть есть нечисть", "Как такой пииии… еще не в тюрьме? Куда смотрит эта власть?" – пишут украинцы под постом.

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